Momen Alam Ganjar Makan Coto Makassar Sambil Tampung Aspirasi Warga

MAKASSAR - Putra calon presiden (capres) Ganjar Pranowo yakni Muhammad Zinedine Alam Ganjar menikmati semangkuk coto khas Makassar di Hidangan Aroma Coto Gagak, Makassar, Jumat (1/12/2023) pagi.

Berdasarkan pantauan, Alam baru saja tiba di Makassar sekitar pukul 09.30 WIB. Mengenakan jaket berwarna biru, ia bersama temannya tampak menikmati hidangan yang disajikan.

Saat suapan pertama, raut wajah Alam terlihat takjub dengan rasa sup daging dengan segudang rempah itu. "Enaklah cotonya enak," kata Alam.

Alam yang merupakan anak tunggal Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh Supriyanti itu mengatakan ia turut mendapat banyak masukan dari warga Makassar.

"Ada beberapa curhat, harusnya tuh bagaimana di Makassar, tapi banyak konteks tentang anak muda sih. Saya nanti lebih jadi tempat sampah menampung banyak curhatan teman-teman selama tujuh hari ke depan," katanya.

Tampak juga masyarakat mengabadikan momen kehadiran Alam ke Makassar. Salah satunya, Meiyani Putri (29). Berniat mencari sarapan, ia justru bertemu anak capres nomor urut tiga ini.

"Jujur aku kaget karena baru ngeh dia datang ke Makassar. Kenal Mas Alam tahu dia dari sosmed, terus aku liat story-nya dan ternyata bener di Makassar," ucapnya.

Dia melihat Alam sebagai sosok anak yang cerdas, kreatif, dan berjiwa muda. Alam diharapkan dapat memberikan motivasi atau membagikan pengalamannya kepada anak-anak muda di Makassar.