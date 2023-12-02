Diberi Gelar Funu Keu dari Raja Nusak Termanu, Ganjar: Saya Pasti Akan Merindukan Tanah Ini

NUSA TENGGARA TIMUR - Calon Presiden yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo ditahbiskan menjadi anak sulung keluarga besar Nusak Termanu. Dirinya mengaku senang karena sudah menjadi bagian dari masyarakat adat di Rote.

"Saya sudah tujuh kali mau ke sini tapi selalu gagal. Dan, hari ini saya sudah sampai di sini. Saya terharu karena begitu luar biasa penyambutan masyarakat Rote," ucap Ganjar di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (1/12/2023).

Dirinya juga sempat memberikan pesan moral tentang ikatan batin sebuah keluarga. Lebih dari itu adalah cara menjaga moral dan kebudayaan Indonesia.

Ganjar mengaku atas gelar barunya tersebut pastinya akan membuat rindu tanah di Pulau Rote. Ia menyebut jika ada kesempatan dikemudian hari pasti akan kembali ke Pulau Rote.

"Terima kasih. Pasti saya merindukan tanah ini untuk kembali," tandasnya.

Diketahui, gelar Funu Keu, atau anak sulung satu-satunya lekaki di dalam keluarga, dalam adat setempat, itu berarti menjadi pimpinan tertinggi dalam keluarga.

Sekretaris Adat Suku Folateik Nusak Termanu, Gentry Amalo menuturkan bahwa pengangkatan Ganjar menjadi anggota keluarga tersebut sudah berdasarkan keputusan Dewan Adat.

"Untuk itu, berdasarkan pengangkatan sebagai kerabat adat kepada Pak Ganjar. Dan, kami anugerahkan gelar adat dengan nama perang, yang Mulia Funu Keu," ujarnya.