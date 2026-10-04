Anies Bertamu ke Rumah Ganjar, Ternyata Ini yang Mereka Obrolkan

JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bertamu ke kediaman mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pada Sabtu 3 Oktober 2026 malam. Pertemuan kedua tokoh tersebut berlangsung hangat.

Momen pertemuan itu diketahui dari unggahan akun Instagram @ganjar_pranowo. Dalam unggahan tersebut, terlihat Anies bersama sang istri, Fery Farhati, bertamu ke kediaman Ganjar dan istrinya, Siti Atikoh.

Keempatnya terlihat menyantap makan malam bersama. Pada momen lainnya, Anies dan Ganjar tampak berdiskusi serius.

“Njanur gunung tenan. Udara Jogja yang berhari-hari sumuk semalam mendadak seger berkat kedatangan abah @aniesbaswedan dan mbak @fery.farhati. Maturnuwun gojek kere dan rasan-rasan gayengnya dab,” tulis Ganjar melalui akun Instagramnya, Minggu (4/10/2026).

Secara terpisah, Ganjar menerangkan Anies dan Fery datang setelah menghadiri acara pernikahan. Ia mengaku banyak mengenang masa kuliah bersama Anies dalam pertemuan tersebut.

“Beliau mampir ke rumah setelah acara seharian kondangan staf mbak Feri istri mas Anies. Guyon-guyon mengenang saat kuliah,” kata Ganjar saat dihubungi, Minggu (4/10/2026).