Yenny Wahid Bawa Pesan Khusus untuk Ganjar-Mahfud dari Petani Nanas di Pemalang

PEMALANG - Dewan Penasihat Tim Kampanye Nasional (TPN) Ganjar Pranowo - Mahfud MD, Yenny Wahid mendapatkan pesan titipan dari para petani nanas di Dukuh Bulu, Desa Belik, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

Pesan khusus itu didapat perempuan bernama asli Zannuba Ariffah Chafsoh ketika bertemu langsung para petani pada Sabtu (2/12/2023) siang, yang harus disampaikan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

BACA JUGA:

Dalam kesempatan itu, para petani menyampaikan bahwa harga nanas terlalu menguntungkan petani nanas. Meskipun nanas madu asal Pemalang sudah dibuatkan Identitas Geografis (IG) dan memiliki hak paten di Kementerian Hukum dan HAM.

Besar harapan petani kepada pasangan Ganjar-Mahfud MD bisa dibuatkan sebuah pabrik pengolah nanas di Pemalang jika terpilih memimpin Indonesia. Keberadaan pabrik itu diyakininya bisa menguntungkan bagi para petani.

BACA JUGA:

"Saya minta dukungan dari pusat, marketnya pabrik pengolah nanas. Produknya bisa dalam bentuk minuman, dan lain-lain," ujar Mansur, salah seorang petani.

Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) setempat, Gunawan menjelaskan nanas madu Pemalang sudah dibuatkan Identitas Geografis (IG) dan memiliki hak paten di Kementerian Hukum dan HAM. Dengan begitu, penjualannya kini memiliki label dan harganya sedikit tinggi.

"Jadi kalau Nanas Madu Pemalang adanya cuma disini dan sudah ada hak paten dan labelnya," kata Gunawan.