Yenny Wahid: Ganjar - Mahfud Pemimpin yang Dengarkan Suara Hati Anak Muda

PEMALANG – Dewan Penasihat Tim Kampanye Nasional (TPN) Ganjar Pranowo - Mahfud MD, Zannuba Ariffah Chafsoh atau yang dikenal dengan Yenny Wahid memberikan Orasi Kebangsaan dalam acara Sarasehan kebangsaan yang bertajuk "Gen Z Cerdas Dalam Memilih Presiden di 2024" yang diselenggarakan di Pondok Wisata Suka Sari, Desa Randudongkal, Pemalang, Jawa Tengah, Sabtu (2/12/2023).

Kegiatan ini dihadiri oleh ratusan pemuda dan generasi z serta para aktivis kampus yang terdiri dari PMII, GMNI, IPNU, Karang Taruna dan organisasi kepemudaan lainnya.

Yenny Wahid mengatakan, dalam acara tersebut dirinya bersama para generasi z menyamakan persepsi tentang pemimpin Indonesia ke depan.

"Kita semua menyamakan persepsi. Mereka semua punya komitmen yang sama ingin memiliki pemimpin yang mendengarkan suara hati anak muda, yang bergerak cepat bekerja cepat dan punya komitmen kuat untuk penegakan hukum di Indonesia," ujar Yenny.

Direktur Wahid Fondation ini menjelaskan bahwa pihaknya di TPN Ganjar - Mahfud mengerti dan mau mendengarkan suara hati generasi z dan milenial.

"Salah satu konsen terbesar dari gen z adalah penciptaan lapangan kerja. Itu yang akan menjadi fokus kita. Kita harus memastikan bahwa generasi produktif Indonesia ini kemudian bisa difasilitasi, bisa mendapatkan pekerjaan. Bukan malah menjadi generasi pengangguran," ucapnya.

Yenny menegaskan bahwa Ganjar dan Mahfud MD siap untuk membuat akselerasi pembangunan ekonomi sehingga bisa membuat jutaan lapangan kerja.