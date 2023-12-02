Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Yenny Wahid: Ganjar - Mahfud Pemimpin yang Dengarkan Suara Hati Anak Muda

Suryono Sukarno , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |17:59 WIB
Yenny Wahid: Ganjar - Mahfud Pemimpin yang Dengarkan Suara Hati Anak Muda
Yenny Wahid sarasehan dengan Gen Z/Foto: Suryono Sukarno
A
A
A

 

PEMALANG – Dewan Penasihat Tim Kampanye Nasional (TPN) Ganjar Pranowo - Mahfud MD, Zannuba Ariffah Chafsoh atau yang dikenal dengan Yenny Wahid memberikan Orasi Kebangsaan dalam acara Sarasehan kebangsaan yang bertajuk "Gen Z Cerdas Dalam Memilih Presiden di 2024" yang diselenggarakan di Pondok Wisata Suka Sari, Desa Randudongkal, Pemalang, Jawa Tengah, Sabtu (2/12/2023).

Kegiatan ini dihadiri oleh ratusan pemuda dan generasi z serta para aktivis kampus yang terdiri dari PMII, GMNI, IPNU, Karang Taruna dan organisasi kepemudaan lainnya.

 BACA JUGA:

Yenny Wahid mengatakan, dalam acara tersebut dirinya bersama para generasi z menyamakan persepsi tentang pemimpin Indonesia ke depan.

"Kita semua menyamakan persepsi. Mereka semua punya komitmen yang sama ingin memiliki pemimpin yang mendengarkan suara hati anak muda, yang bergerak cepat bekerja cepat dan punya komitmen kuat untuk penegakan hukum di Indonesia," ujar Yenny.

Direktur Wahid Fondation ini menjelaskan bahwa pihaknya di TPN Ganjar - Mahfud mengerti dan mau mendengarkan suara hati generasi z dan milenial.

"Salah satu konsen terbesar dari gen z adalah penciptaan lapangan kerja. Itu yang akan menjadi fokus kita. Kita harus memastikan bahwa generasi produktif Indonesia ini kemudian bisa difasilitasi, bisa mendapatkan pekerjaan. Bukan malah menjadi generasi pengangguran," ucapnya.

Yenny menegaskan bahwa Ganjar dan Mahfud MD siap untuk membuat akselerasi pembangunan ekonomi sehingga bisa membuat jutaan lapangan kerja.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement