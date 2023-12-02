Kwarda Jateng Raih Penghargaan Tergiat Kedua, Siti Atikoh: Ini Motivasi Untuk Selalu Berikan yang Terbaik!

BANDA ACEH - Siti Atikoh selaku Ketua Kwarda Jawa Tengah turut menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Pramuka XI di Gedung Balai Meuseuraya Aceh, Banda Aceh pada hari kedua, Sabtu (2/12/2023). Bukan hanya untuk melampirkan pertanggungjawaban selaku Ketua Kwarda, kehadiran Siti Atikoh dalam acara ini juga untuk menerima penghargaan.

Kwarda Jateng Meraih Penghargaan Tergiat Kedua untuk Regional 2 Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Dirinya menyambut penghargaan ini dengan suka cita. Atikoh naik ke atas pangung dengan senyum lembar menghiasi wajahnya.

Menurutnya, pernghargaan yang diterima oleh Kwarda Jawa Tengah ini bisa menjadi motivasi agar selalu memberikan yang terbaik, khususnya dalam hal kepramukaan.

"Kami mendapat penghargaan kedua untuk regional Jawa. Tentu ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus bisa memberikan yang terbaik. Terutama kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat," ucap Siti Atikoh.

Lebih lanjut, istri calon Presiden 2024, Ganjar Pranowo itu menyampaikan, "Jadi kita dalam berkegiatan itu bukan mencari posisi sebagai tergiat, tapi ini sebagai motivasi agar kita semakin semangat, bagaimana pembentukan karakter untuk anak didik. Kemudian nasionalisme mereka, kemudian bagaimana bisa meningkatkan kerjasama."