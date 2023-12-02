Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR: Pemberdayaan dan Pendampingan, Nilai Tambah bagi Nasabah BRI

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |20:34 WIB
BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR: Pemberdayaan dan Pendampingan, Nilai Tambah bagi Nasabah BRI
BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR. (Foto: dok BRI)
A
A
A

JAKARTA – Telah menjadi komitmen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk membardayakan dan mendampingi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar bisa berkembang hingga menembus pasar internasional.

Hal ini dilakukan BRI menjelang hari jadinya yang ke-128 tahun, melalui BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR, program flagship BRI yang diselenggarakan setiap tahun.

Terkait dengan hal tersebut, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa sebagai bank yang fokus di UMKM, perseroan tidak ingin hanya menjalankan fungsi intermediasi saja.

“BRI ingin memberdayakan dan menaikkelaskan UMKM melalui berbagai inovasi, di antaranya melalui UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR sebagai program yang sudah dihadirkan BRI sejak 2019,” ujarnya.

Seperti diketahui, ajang BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR diselenggarakan sebagai sarana business matching antara UMKM Indonesia dengan konsumen luar negeri. Dengan adanya program ini diharapkan mampu menumbuhkembangkan pelaku UMKM dan meningkatkan ekspor nasional.

Sunarso menjabarkan bahwa nilai kesepakatan melalui business matching di ajang BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR pun terus bertambah. Pada 2019 sebesar USD33,5 juta, naik pada 2020 menjadi USD57,5 juta dan pada 2021 kembali meningkat menjadi USD72,1 juta.

Halaman:
1 2 3
      
