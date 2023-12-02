Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Awas! Ada Potensi Banjir Lahar Dingin Gunung Merapi

Erfan Erlin , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |15:20 WIB
Awas! Ada Potensi Banjir Lahar Dingin Gunung Merapi
Erupsi Gunung Merapi (Foto: Dok BNPB)
A
A
A

YOGYAKARTA - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Tehnologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) memperingatkan warga di sepanjang sungai yang bermuara di Puncak Gunung Merapi untuk mewaspadai potensi lahar dingin dan juga awan panas guguran menyusul meningkatnya curah hujan belakangan ini.

Kepala BPPTKG Agus Budi Santosa menyebut morfologi kubah barat daya teramati adanya sedikit perubahan akibat aktivitas pertumbuhan kubah dan guguran lava. Untuk morfologi kubah relatif tetap tidak ada perubahan secara signifikan. Hanya saja berdasarkan analisis foto udara tanggal 16 November 2023 volume kubah lava di barat daya lebih besar dari kubah tengah.

"Volume kubah barat daya terukur sebesar 3.348.600 meter kubik dan kubah tengah sebesar 2.358.000 meter kubik," tutur dia.

Kubah lava tersebut memang berpotensi untuk ambrol dan berubah menjadi lahar dingin. Pada minggu ini terjadi hujan di Pos pengamatan Gunung Merapi dengan intensitas curah hujan sebesar 132 mm/jam selama 25 menit di Pos Kaliurang pada 30 November 2023.

Kendati saat itu tidak dilaporkan adanya penambahan aliran maupun lahar di sungai-sungai yang berhulu di Gunung Merapi, pihaknya tetap menghimbau agar warga mewaspadai potensi tersebut. Jika terjadi hujan deras, pihaknya menghimbau agar warga menghindari aktivitas di sungai.

"Curah hujan diperkirakan akan terus meningkat seiring datangnya musim penghujan," tambahnya.

Pekan ini, selain dua kali ada awan panas guguran pada Jumat 1 Desember 2023 malam, pihaknya juga mencatat ada 2 kali awan panas guguran ke arah selatan atau ulu Kali Boyong dengan estimasi jarak luncur sejauh 1.500 m dan ke arah barat daya atau hulu Kaki Bebeng dengan estimasi jarak luncur sejauh 2.000 m.

Guguran lava teramati sebanyak 97 kali ke arah selatan dan barat daya, meliputi 20 kali ke hulu Kali Boyong sejauh maksimal 1.500 m dan 77 kali ke hulu Kali Bebeng sejauh maksimal 1.800 m. Suara guguran terdengar 25 kali dari Pos Kaliurang dan Babadan dengan intensitas kecil hingga sedang.

