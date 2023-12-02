Advertisement
HOME NEWS JATIM

Mahfud MD Dorong KH Said Aqil Terus Hadir di Dunia Internasional untuk Tunjukkan Islam Indonesia

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |23:04 WIB
Mahfud MD Dorong KH Said Aqil Terus Hadir di Dunia Internasional untuk Tunjukkan Islam Indonesia
Cawapres Perindo Mahfud MD (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

SIDOARJO - Cawapres yang diusung Partai Perindo, Mahfud MD mengajak seluruh elemen bangsa untuk mendorong ulama KH Said Aqil Siradj terus hadir di dunia Internasional. Hal itu guna menunjukkan Islam di Indonesia saat ini baik-baik saja.

"Kita patut mendorong agar beliau terus hadir di dunia internasional untuk menunjukkan bahwa dunia Islam baik baik saja karena ada Islam Indonesia, Islam yang dikembangkan sesuai kebutuhan perdamaian dunia yang akan nanti disuarakan," kata Mahfud dalam pidato acara Shalawat Persatuan Indonesia, Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (2/12/2023).

Mahfud menyebut sosok KH Said Aqil dulu sempat menjadi duta Islam yang mewakili tokoh di Indonesia di dunia. Ia menilai sosoknya pantas di masa lalu dan masa depan Indonesia.

"KH Said Aqil Siradj yang dulu menjadi duta islam, duta yang mewakili tokoh tokoh di Indonesia sehingga namanya pernah bercokol 10 nama tokoh Islam di dunia sampai beberapa kali. Sehingga beliau ini sangat pantas baik di masa lalu maupun masa depan, tidak resmi maupun resmi akan terus menjadi wajah Islam di dunia internasional," ujarnya.

Pasangan yang mendampingi Capres Ganjar Pranowo dengan nomor urut 3 itu di Pilpres 2024 memuji prestasi KH Said Aqil Siradj mulai dari Undang-Undang Pesantren hingga tercetusnya Hari Santri Nasional.

Halaman:
1 2
      
