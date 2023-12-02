Lewat Senam Sehat, Ratusan Warga Sukoharjo Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud

SUKOHARJO - Ratusan warga di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dengan semangat juang menyatakan dukungan kuat untuk Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (Capres) dan Mahfud MD sebagai calon wakil presiden (Cawapres) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Kabupaten Sukoharjo setidaknya menjadi saksi semangat demokrasi yang luar biasa. Deklarasi tersebut diwujudkan melalui acara Senam Sehat Bersama yang diadakan Sahabat Ganjar (Saga) di Kabupaten Sukoharjo, pada Sabtu (2/12/2023).

Saga melibatkan sejumlah instruktur senam profesional diiringi musik yang semakin menambah semangat dalam kegiatan tersebut.

"Deklarasi ini adalah cermin dari semangat dan dukungan masyarakat Sukoharjo untuk Ganjar-Mahfud. Mereka bukan hanya pemimpin yang diharapkan, tetapi juga pilihan yang diakui sebagai agen perubahan positif untuk bangsa kita,” kata Ketua DPC Kabupaten Sukoharjo, Giri Sasongko dalam keterangan tertulis.

Giri Sasongko menambahkan, Saga di Sukoharjo berkomitmen untuk terus mendukung perubahan positif. Deklarasi ini hanyalah awal dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih baik.

"Kami yakin Sukoharjo akan menjadi pelopor perubahan ini," ujarnya.

Sementara warga sekitar yang turut serta dalam kegiatan ini juga memberikan dukungan penuh untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.