Yenny Wahid: Ganjar-Mahfud MD Berkomitmen Majukan Pondok Pesantren

CIREBON - Putri Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau dikenal Gus Dur, Zannuba Ariffah Chafsoh (Yenny Wahid) mengatakam bahwa pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD paling berkomitmen majukan pondok pesantren (ponpes).

Yenny Wahid menghadiri istighosah akbar sekaligus menyosialisasikan Ganjar-Mahfud di Pondok Pesantren Assalafiah Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat 1 Desember 2023 malam.

Kedatangan Yenny Wahid disambut hangat para kiai dan ratusan santri di Ponpes Assalafiah Babakan.

Yenny Wahid mengapresiasi digelarnya istigosah akbar itu.

Safari politik yang baru pertama kali di Cirebon, kata Yenny, merupakan kesempatan untuk memperkenalkan program milik Ganjar-Mahfud MD.

Salah satunya program santri unggul. Bahkan tidak hanya itu pasangan Ganjar-Mahfud MD juga akan melakukan program satu desa satu puskesmas.

"Jawa Barat suara basis umat Islam atau nahdliyin paling banyak jadi pasangan Ganjar-Mahfud paling berkomitmen majukan pesantren," ujarnya.

Menurutnya, jika terpilih nanti Ganjar-Mahfud MD akan menyamakan ijazah pesantren bertujuan agar lulusan pesantren tidak kesulitan mencari pekerjaan.