Cerita Sandiaga Uno Pernah Jadi Sandwich Generation dan Berjuang Hidupi 3 Generasi

MAKASSAR - Sandiaga Salahuddin Uno mengaku pernah menjadi generasi sandwich. Di mana dirinya pernah merasakan harus menanggung hidup 3 generasi yaitu orangtuanya, diri sendiri, dan anak-anaknya.

Hal ini disampaikan nya dalam kegiatan Coffee Break; Diskusi Santai dan Inspiratif di Naf Space, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat 1 Desember 2023 malam.

"Dulu saya jadi generasi sandwich, kerja profesional hampir 8 tahun profesional dan di tahun 1997 saya di-PHK. Saya kehilangan pekerjaan, penghasilan akhirnya saya harus memulai dari titik nol," ucapnya.

Namun berkat kerja kerasnya dan memohon permintaan dari Tuhan Yang Maha Esa, kini dia berhasil menjadi seorang pengusaha sukses. Di mana, dirinya berhasil menciptakan lapangan pekerjaan untuk 30 ribu orang di seluruh Indonesia.

"Tapi rupanya Allah SWT mengubah hidup saya tadi profesional menjadi pengusaha Alhamdulillah tahun 97 saya punya usaha dari 3 orang karyawan. Setelah 25 tahun usaha saya telah membuka lapangan pekerjaan untuk 30 ribu karyawan di seluruh Indonesia," katanya.

Dia pun juga memberikan sejumlah tips kesuksesan untuk generasi muda. Kata dia, setiap iktiar yang dilakukan pasti akan bermanfaat lantaran rezeki tak akan pernah tertukar.

"Mau sukses? sekarang di zaman teknologi, kerja cerdas,kerja tuntas, mau berkah? kerja ikhlas. Rezeki tidak pernah tertukar semua dengan ikhtiar," kata Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD itu.

Pada kesempatan itu, dia juga turut bertemu dengan puluhan anak muda dan ibu-ibu yang memulai usaha di bidang ekonomi kreatif. Termasuk juga usaha-usaha pemula dengan memberikan pelatihan agar bisa berkembang dan menciptakan lapangan pekerjaan.

"Antusianya luar biasa Dan setelah ini akan ada inkubasi selama 2 bulan kita siapkan supaya mereka mendapatkan 3P yakni pelatihan pemasaran dan permodalan,"tutur dia.