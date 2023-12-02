Ketemu Alam Ganjar di Museum La Galigo Makassar, Mahasiswa: Humble dan Ganteng

MAKASSAR - Muhammad Zinedine Alam Ganjar berkeliling mengunjungi salah satu objek wisata di Makassar, Rotterdam Fort dan Museum La Galigo di Jalan Ujung Pandang No.2, Bulo Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (2/12/2023).

Kedatangan, anak presiden calon presiden (Capres) nomor urut 3 ini menyita sejumlah perhatian sejumlah masyarakat. Salah satunya Mutmainah (19) yang mengaku bersyukur dapat bertemu langsung dengan Alam Ganjar yang dinilai memiliki karakter yang ramah dan sopan.

"Ya seneng karena bisa bertemu dengan anaknya calon presiden nomor urut 3. Kesannya sih senang banget karena ketemu dia, orangnya juga humble, baik, sopan dan ganteng," ujar mahasiswa universitas negeri Makassar ini.

Sama halnya dengan, Citra (18), mahasiswa asal Takalar ini di mana tak menyangka bertemu Alam saat tengah melakukan tugas kuliahnya itu.

"Awalnya niatnya mau kerja tugas tapi ngeliat ada kak alam anaknya calon presiden pa Ganjar. Senang karena orang nya baik, ganteng, humble," ucapnya.

Mereka berdua pun berharap agar Ayah Alam yakni Ganjar Pranowo dapat terpilih menjadi Presiden RI 2024.

"Semoga bapaknya bisa kepilih menjadi presiden 2024. Semoga amin," tutur dia.