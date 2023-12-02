Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Ketemu Alam Ganjar di Museum La Galigo Makassar, Mahasiswa: Humble dan Ganteng

Widya Michella , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |16:10 WIB
Ketemu Alam Ganjar di Museum La Galigo Makassar, Mahasiswa: <i>Humble</i> dan Ganteng
Alam Ganjar/Foto: MPI
A
A
A

 

MAKASSAR - Muhammad Zinedine Alam Ganjar berkeliling mengunjungi salah satu objek wisata di Makassar, Rotterdam Fort dan Museum La Galigo di Jalan Ujung Pandang No.2, Bulo Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (2/12/2023).

Kedatangan, anak presiden calon presiden (Capres) nomor urut 3 ini menyita sejumlah perhatian sejumlah masyarakat. Salah satunya Mutmainah (19) yang mengaku bersyukur dapat bertemu langsung dengan Alam Ganjar yang dinilai memiliki karakter yang ramah dan sopan.

 BACA JUGA:

"Ya seneng karena bisa bertemu dengan anaknya calon presiden nomor urut 3. Kesannya sih senang banget karena ketemu dia, orangnya juga humble, baik, sopan dan ganteng," ujar mahasiswa universitas negeri Makassar ini.

Sama halnya dengan, Citra (18), mahasiswa asal Takalar ini di mana tak menyangka bertemu Alam saat tengah melakukan tugas kuliahnya itu.

 BACA JUGA:

"Awalnya niatnya mau kerja tugas tapi ngeliat ada kak alam anaknya calon presiden pa Ganjar. Senang karena orang nya baik, ganteng, humble," ucapnya.

Mereka berdua pun berharap agar Ayah Alam yakni Ganjar Pranowo dapat terpilih menjadi Presiden RI 2024.

"Semoga bapaknya bisa kepilih menjadi presiden 2024. Semoga amin," tutur dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement