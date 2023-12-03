Erdogan: Tujuan Israel untuk Hancurkan Hamas Tidak Realistis

ANKARA - Tujuan Israel untuk menghancurkan Hamas atau mengusir militan Palestina dari Gaza tidak mungkin tercapai, kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Sabtu, (2/12/2023) ketika pertempuran di Timur Tengah kembali berlanjut setelah gencatan senjata singkat.

“Negara-negara Barat yang mendukung Israel, khususnya Amerika Serikat dan Inggris, selalu mengajukan pertanyaan 'Apa yang akan kita lakukan terhadap ancaman Hamas?' daripada mencari (solusi) dua negara,” Erdogan mengatakan kepada wartawan dalam penerbangan dari Dubai, tempat dia menghadiri konferensi iklim, sebagaimana dilansir RT.

“Jawaban kami adalah: Jika kami menempatkan analisis berdasarkan pada (solusi) dua negara sebagai pusatnya, permasalahan Gaza dan ancaman timbal balik pada dasarnya akan hilang. Itulah cara kita harus menghadapinya.”

“Pengucilan dan penghancuran Hamas bukanlah skenario yang realistis,” tambah pemimpin Turki itu.

Erdogan mengecam keras pemboman Israel di Jalur Gaza dan “pendekatan tanpa kompromi” yang dilakukan Israel atas berakhirnya gencatan senjata selama seminggu dengan militan Palestina, yang berakhir pada hari Jumat. Dia juga berulang kali menolak menyebut Hamas sebagai “kelompok teroris” dan malah menyebut Israel sebagai “negara teror.”