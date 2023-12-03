3 Panglima Besar yang Terkenal di Kerajaan Majapahit Selain Gajah Mada

JAKARTA - Inilah 3 panglima besar yang terkenal di Kerajaan Majapahit selain Gajah Mada. Dalam hal ini Panglima perang berfungsi membuat strategi perang dan mengontrol pasukan militer.

Apalagi, pada masa kerajaan, perang merupakan hal yang sering dilakukan untuk merebut kekuasaan kerajaan maupun wilayah lain. Untuk menjalankan misinya itu, kerajaan memiliki panglima perang.

Berikut 3 panglima besar yang terkenal di Kerajaan Majapahit selain Gajah Mada:

1. Laksamana Mpu Nala

Mpu Nala merupakan panglima perang Kerajaan Majapahit. Ia dikenal pula sebagai Rakryan Tumenggung. Mpu Nala diangkat menjadi panglima oleh Raja Tribhuwana Tunggadewi. Nama Mpu Nala tercatat dalam kitab Negarakertagama. Dikisahkan bahwa ia merupakan panglima perang yang berjuang di wilayah perairan.

Ia berhasil membangun ratusan kapal tangguh dan memiliki pasukan yang gagah. Hal ini merupakan salah satu bentuk untuk bisa mewujudkan Sumpah Palapa.

Kapal-kapal perang itu diisi dengan meriam Cet Bang dan sangat disegani. Kapal perang itu disebut sebagai Jung Jawa. Selain tercatat dalam kitab Negarakertagama, nama Mpu Nala juga tercatat pada Prasasti Prapancapura, Prasasti Batur, Prasasti Bendosari, Prasasti Palungan, dan Prasasti Sekar.