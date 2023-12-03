Ketua Kwarda Jateng Siti Atikoh Ingin Banyak Anak Muda Ikut Pramuka

BANDA ACEH - Siti Atikoh selaku Ketua Kwarda Jawa Tengah ingin anak-anak muda untuk ikut serta dalam kegiatan kepramukaan. Namun, di tengah perkembangan zaman, tidak mudah rasanya untuk mengajak anak-anak muda untuk bergabung dalam kegiatan kepramukaan.

Tentu keadaan tersebut tidak oleh didiamkan saja. Harus ada inisiasi agar generasi muda memiliki semangat yang tinggi untuk beraktivitas di dalam kepramukaan. Sebab, dalam pramuka banyak sekali ilmu yang akan diberikan.

"Pendidikan karakter nasionalisme kecakapan hidup bisa diberikan di Pramuka," kata Atikoh saat ditemui di Munas Pramuka XI, Gedung Balai Meuseuraya Aceh, Sabtu (2/12/2023).

Untuk mengatasi permasalahan ini, Siti Atikoh dan anggota Kwarda Jawa tengah telah memiliki beberapa usulan yang nantinya akan disampaikan dalam Munas Pramuka XI ini.

"Tentu banyak usulan nanti akan digodok terkait ad/art, amandemen, undang-undang. Dari kepramukaan ada beberapa mungkin yang bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kemudian dari sisi kelembagaan juga," ucap Atikoh.