Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ketua Kwarda Jateng Siti Atikoh Ingin Banyak Anak Muda Ikut Pramuka

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |02:02 WIB
Ketua Kwarda Jateng Siti Atikoh Ingin Banyak Anak Muda Ikut Pramuka
Siti Atikoh (Foto: MPI)
A
A
A

BANDA ACEH - Siti Atikoh selaku Ketua Kwarda Jawa Tengah ingin anak-anak muda untuk ikut serta dalam kegiatan kepramukaan. Namun, di tengah perkembangan zaman, tidak mudah rasanya untuk mengajak anak-anak muda untuk bergabung dalam kegiatan kepramukaan.

Tentu keadaan tersebut tidak oleh didiamkan saja. Harus ada inisiasi agar generasi muda memiliki semangat yang tinggi untuk beraktivitas di dalam kepramukaan. Sebab, dalam pramuka banyak sekali ilmu yang akan diberikan.

"Pendidikan karakter nasionalisme kecakapan hidup bisa diberikan di Pramuka," kata Atikoh saat ditemui di Munas Pramuka XI, Gedung Balai Meuseuraya Aceh, Sabtu (2/12/2023).

Untuk mengatasi permasalahan ini, Siti Atikoh dan anggota Kwarda Jawa tengah telah memiliki beberapa usulan yang nantinya akan disampaikan dalam Munas Pramuka XI ini.

"Tentu banyak usulan nanti akan digodok terkait ad/art, amandemen, undang-undang. Dari kepramukaan ada beberapa mungkin yang bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kemudian dari sisi kelembagaan juga," ucap Atikoh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement