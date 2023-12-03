CFD di Lombok, Teriakan Ganjar Presiden Menggema

NTB - Di sela-sela kegiatan kampanye yang padat, Calon Presiden yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo menyempatkan diri melaksanakan Car Free Day (CFD), Jalan Udayana, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (3/12/2023). Ribuan orang nampak antusias ketika melihat sosok Ganjar.

Pelaksanaan CFD itu, kebetulan tepat berada di depan hotel tempat Ganjar menginap. Dirinya langsung disambut relawan dan warga ketika baru keluar pintu Hotel.

BACA JUGA:

Terlihat mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu mengenakan pakaian olahraga serba hitam. Selama menjalani aktivitas olahraga, teriakan Ganjar presiden selalu menggema di Jalan Udayana.