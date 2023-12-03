Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

CFD di Lombok, Teriakan Ganjar Presiden Menggema

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |08:29 WIB
CFD di Lombok, Teriakan Ganjar Presiden Menggema
Ganjar Pranowo ikut CDD di Lombok. (Foto: Danandaya)
A
A
A

NTB - Di sela-sela kegiatan kampanye yang padat, Calon Presiden yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo menyempatkan diri melaksanakan Car Free Day (CFD), Jalan Udayana, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (3/12/2023). Ribuan orang nampak antusias ketika melihat sosok Ganjar.

Pelaksanaan CFD itu, kebetulan tepat berada di depan hotel tempat Ganjar menginap. Dirinya langsung disambut relawan dan warga ketika baru keluar pintu Hotel.

 BACA JUGA:

Terlihat mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu mengenakan pakaian olahraga serba hitam. Selama menjalani aktivitas olahraga, teriakan Ganjar presiden selalu menggema di Jalan Udayana.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
