HOME NEWS NUSANTARA

Intip Foto-Foto Tokoh Adat Sasak dan Warga Lombok Sambut Ganjar Gegap Gempita

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |07:32 WIB
Intip Foto-Foto Tokoh Adat Sasak dan Warga Lombok Sambut Ganjar Gegap Gempita
Ganjar Pranowo. (Foto: MPI)
A
A
A

LOMBOK - Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid mendadak ramai, Sabtu (2/12/2023). Ratusan tokoh adat Sasak dan masyarakat Lombok berkumpul jadi satu untuk menyambut kedatangan Capres 2024, Ganjar Pranowo.

Sejak sore hari, ratusan masyarakat sudah memenuhi lokasi itu. Tak hanya orang tua, muda-mudi Lombok dan anak-anak juga tumplek blek di sana.

Ganjar Pranowo 

Mereka dengan sabar menantikan kehadiran Ganjar. Meski menunggu cukup lama, namun penantian itu terbayar lunas ketika mantan Gubernur Jateng dua periode itu keluar dari bandara.

BACA JUGA:

Keliling Indonesia Timur, Ganjar Serap Aspirasi Perempuan dan Disabilitas 

"Itu Pak Ganjar, Pak Ganjar sudah datang. Pak Ganjar, selamat datang di Lombok Pak. Selamat datang di Pulau Seribu Masjid," teriak warga.

"Hidup Ganjar-Mahfud. Ganjar-Mahfud idola kita," teriak yang lainnya.

Ganjar langsung disambut para tokoh adat Sasak yang tergabung dalam Dinasti Nusantara. Mereka menyambut Ganjar, dengan memakaikan Sapuk (ikat kepala) dan bebet (kain tenun) khas Sasak kepada Ganjar.

Ganjar Pranowo 

"Selamat datang di Lombok pak Ganjar. Kami menyambut gembira kedatangan bapak di sini," ucap tokoh adat sasak, Lalu Sukardi Winangun.

 BACA JUGA:

Ganjar tersenyum mendapat sambutan hangat itu. Berkali-kali ia mengucapkan terima kasih kepada para tokoh adat Sasak dan masyarakat umumnya.

"Terima kasih banyak Pak Lalu, saya merasa bahagia atas sambutannya. Terima kasih semua," ucap Ganjar sambil menyalami para tokoh dan masyarakat dengan ramah.

Lalu Sukardi selaku tokoh adat Sasak mengatakan, pihaknya menyambut baik kedatangan Ganjar karena ia adalah salah satu tokoh yang konsen melestarikan kebudayaan Nusantara.

