HOME NEWS NUSANTARA

Keliling Indonesia Timur, Ganjar Serap Aspirasi Perempuan dan Disabilitas

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |07:18 WIB
Keliling Indonesia Timur, Ganjar Serap Aspirasi Perempuan dan Disabilitas
Ganjar Pranowo. (Foto: MPI)
BIMA – Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo, telah melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah di Indonesia Timur. Ganjar bersilaturahmi dan menyerap aspirasi dari warga, tokoh agama, tokoh adat, mahasiswa hingga kalangan generasi muda.

Politikus yang berpasangan dengan Mahfud MD itu mengawali safarinya di Merauke, Papua Selatan. Selanjutnya Ganjar melanjutkan perjalanan ke Kupang, Ende dan Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Setelah itu bertolak ke Bima, Nusa Tenggara Barat.

Di setiap daerah, Ganjar selalu mendapat sambutan hangat. Ada berbagai kalangan masyarakat yang ditemui Ganjar. Mereka tak sungkan untuk mengutarakan saran, kritik dan masukan bagi pembangunan Indonesia ke depan kepada Ganjar.

"Ada banyak sekali yang kemarin memberikan masukan saat saya berkunjung ke Indonesia Timur," ujar Ganjar usai berkunjung ke Kesultanan Bima, Sabtu (2/12/2023).

Ganjar menegaskan, curahan hati masyarakat yang disampaikan kepadanya akan menjadi fondasi utama dalam menentukan program dan arah kebijakan pemerintah ke depan.

"Ada isu kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur ini yang menjadi perhatian," tuturnya.

Selain itu, lanjut Ganjar, juga ada harapan kesetaraan bagi kaum perempuan dan penyandang disabilitas.

"Dan tentu di dalamnya ada isu soal perempuan, penyandang disabilitas perlu ada perhatian agar ada kesetaraan," paparnya.

Dari pengalamannya berkeliling ke Indonesia Timur, mantan Gubernur Jawa Tengah itu berkomitmen akan memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di sana.

"Dan saya telah berkunjung ke timur dan rasa rasanya inilah prioritas yang kita perhatikan secara bersama," tegasnya.

