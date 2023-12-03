Komitmen Hadirkan Fasilitas Mumpuni bagi Disabilitas, Ganjar: No One Left Behind

LOMBOK - Calon Presiden yang diusung oleh Partai Perindo, Ganjar Pranowo berkomitmen untuk menyediakan fasilitas yang mumpuni bagi teman-teman penyandang disabilitas.

Hal itu ia sampaikan saat bertemu dengan teman-teman disabilitas dalam memperingati Hari Disabilitas 2023 di Lombok, Minggu (3/12/2023).

Mulanya, Ganjar mengaku mendapat masukan terkait kesetaraan hak aksesibilitas bagi teman-teman disabilitas khususnya di ruang publik. Ia mengaku teman-teman disabilitas mengaku selama ini kebutuhan akses disabilitas masih terpinggirkan.