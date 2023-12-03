Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Komitmen Hadirkan Fasilitas Mumpuni bagi Disabilitas, Ganjar: No One Left Behind

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |13:04 WIB
Komitmen Hadirkan Fasilitas Mumpuni bagi Disabilitas, Ganjar: <i>No One Left Behind</i>
Ganjar Pranowo di Lombok. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

LOMBOK - Calon Presiden yang diusung oleh Partai Perindo, Ganjar Pranowo berkomitmen untuk menyediakan fasilitas yang mumpuni bagi teman-teman penyandang disabilitas.

Hal itu ia sampaikan saat bertemu dengan teman-teman disabilitas dalam memperingati Hari Disabilitas 2023 di Lombok, Minggu (3/12/2023).

 BACA JUGA:

Mulanya, Ganjar mengaku mendapat masukan terkait kesetaraan hak aksesibilitas bagi teman-teman disabilitas khususnya di ruang publik. Ia mengaku teman-teman disabilitas mengaku selama ini kebutuhan akses disabilitas masih terpinggirkan.

Halaman:
1 2
      
