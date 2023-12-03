Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Momen Gembira Penyandang Disabilitas Rayakan HDI Bersama Ganjar Pranowo

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |12:55 WIB
Momen Gembira Penyandang Disabilitas Rayakan HDI Bersama Ganjar Pranowo
Ganjar Pranowo di Lombok. (Foto: MPI)
A
A
A

LOMBOK - Di Hari Disabilitas Internasional 2023 menjadi momen yang membahagiakan bagi Zainal Abidin dan teman-teman disabilitas se-Lombok. Mereka merasa senang bisa merayakan Hari Disabilitas 2023 bersama Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo.

Hal itu terjadi ketika Ganjar Pranowo sedang mengikuti Car Free Day (CFD) di Lombok, Minggu (3/12/2023) pagi. Di sana, Ganjar menyapa Zainal dan teman-teman disabilitas lainnya.

BACA JUGA:

Yenny Wahid: Ganjar-Mahfud Siap Fasilitasi Kebutuhan Pesantren dan Santri 

"Kami sangat bahagia sekali, di perayaan HDI ini, alhamdulillah pak Ganjar mau datang ke sini untuk bersama-sama merayakan bersama kami. Ini luar biasa bagi kami, sebuah bentuk kepedulian yang nyata dari beliau," ucap Zainal.

Menurut Zainal, Ganjar merupakan salah satu dari pemimpin yang memang menunjukan kepedulian terhadap penyandang disabilitas. Hal itu ia katakan terlihat dari bagaimana penyandang disabilitas di Jawa Tengah bahagi ketika Ganjar menjadi Gubernur.

 BACA JUGA:

Oleh karena itu, jika nantinya Ganjar Pranowo terpilih sebagai Presiden, Zainal berharap Capres yang diusung Partai Perindo itu bisa memberikan akses bagi penyandang disabilitas, terutama di tempat umum.

Halaman:
1 2
      
