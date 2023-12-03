Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Makan Siang di Toraja, Alam Ganjar Tampung Aspirasi Warga

Widya Michella , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |13:37 WIB
Makan Siang di Toraja, Alam Ganjar Tampung Aspirasi Warga
Alam Ganjar tampung aspirasi warga di Toraja. (Foto: Widya Michella)
TORAJA - Muhammad Zinedine Alam Ganjar singgah untuk makan siang di sebuah restoran di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Minggu (3/12/2023).

Tampak Alam yang mengenakan jaket berwarna biru itu duduk bersama dengan sejumlah pemuda dan pemudi asal Toraja. Mereka pun turut melakukan dialog terkait upaya peningkatan sarana dan prasarana di Tanah Toraja.

Selain kalangan muda, ada juga warga yang mewakili Relawan dari Ganjar Pranowo (Ganjarist) yakni Andarias Parapak yang turut memberikan aspirasinya langsung kepada anak capres 2024 nomor urut 3 itu.

BACA JUGA:

Ganjar Ingatkan Pentingnya Edukasi Teknis Pemilu 2024 pada Pemilih Pemula 

Halaman:
1 2
      
