Menegangkan! Baku Tembak Bikin Kelompok Separatis Papua Terpojok, Warga Dijadikan Tameng

MAYBRAT - Satgas TNI dari Batalyon Infanteri 133 Yudha Sakti terlibat baku tembak dengan kelompok separatis teroris, Organisasi Papua Merdeka di Kampung Ayata, Kabupaten Maybrat. Ratusan warga berhasil dievakuasi pasukan TNI untuk menghindari intimidasi kelompok separatis ke tempat aman.

Satgas yang dipimpin Dansatgas Letkol Infanteri Andika Ganesha Sakti itu berhasil menggagalkan upaya pengibaran bendera bintang kejora oleh kelompok separatis teroris Organisasi Papua Merdeka di Dusun Aimasa Lama, Kampung Ayata, Distrik Aifat Timur Tengah.

BACA JUGA: Reaksi Jenderal TNI Agus Subiyanto Usai 6 Prajurit Elite TNI AD Gugur Diserang KKB

Aksi KSTP itu dilakukan dalam rangka memperingati Hari Manifesto Politik Papua Merdeka 1 Desember.

Sempat terjadi baku tembak antara KSTP dengan Satgas TNI, aat aparat hendak menggagalkan upaya pengibaran Bendera Bintang Kejora tersebut.

KSTP yang terdesakkemudian melakukan intimidasi terhadap warga untuk menjadikan warga sebagai tameng dalam baku tembak tersebut. Pasukan Satgas TNI langsung bertindak dengan menyelamatkan penduduk kampung untuk menghindari jatuh korban jiwa.

Pergerakan tempur Satgas TNI berhasil memukul mundur KSTP yang melarikan diri ke arah hutan dan perbukitan, di mana dari hasil pantauan drone, KSTP berjumlah delapan orang pimpinan Manfred Fatem tersebut membawa beberapa pucuk senjata api.

"Dari hasil penyelidikan aparat ditemukan rencana KSTP selain mengibarkan bendera bintang kejora, juga menyusun rencana untuk menyerang aparat keamanan dan melakukan aksi teror mengganggu kenyamanan dan kedamaian masyakarat setempat," ujar Letkol Infanteri Andika Ganesha Sakti, Minggu (3/12/2023).