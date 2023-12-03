Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Menegangkan! Baku Tembak Bikin Kelompok Separatis Papua Terpojok, Warga Dijadikan Tameng

Chanry Andrew S , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |14:28 WIB
Menegangkan! Baku Tembak Bikin Kelompok Separatis Papua Terpojok, Warga Dijadikan Tameng
Ilustrasi (Foto : Istimewa)
A
A
A

 

MAYBRAT - Satgas TNI dari Batalyon Infanteri 133 Yudha Sakti terlibat baku tembak dengan kelompok separatis teroris, Organisasi Papua Merdeka di Kampung Ayata, Kabupaten Maybrat. Ratusan warga berhasil dievakuasi pasukan TNI untuk menghindari intimidasi kelompok separatis ke tempat aman.

Satgas yang dipimpin Dansatgas Letkol Infanteri Andika Ganesha Sakti itu berhasil menggagalkan upaya pengibaran bendera bintang kejora oleh kelompok separatis teroris Organisasi Papua Merdeka di Dusun Aimasa Lama, Kampung Ayata, Distrik Aifat Timur Tengah.

Aksi  KSTP itu dilakukan dalam rangka memperingati Hari Manifesto Politik Papua Merdeka 1 Desember.

Sempat terjadi baku tembak antara KSTP dengan Satgas TNI, aat aparat hendak menggagalkan upaya pengibaran Bendera Bintang Kejora tersebut.

KSTP yang terdesakkemudian melakukan intimidasi terhadap warga untuk menjadikan warga sebagai tameng dalam baku tembak tersebut. Pasukan Satgas TNI langsung bertindak dengan menyelamatkan penduduk kampung untuk menghindari jatuh korban jiwa.

Pergerakan tempur Satgas TNI berhasil memukul mundur KSTP yang melarikan diri ke arah hutan dan perbukitan, di mana dari hasil pantauan drone, KSTP berjumlah delapan orang pimpinan Manfred Fatem tersebut membawa beberapa pucuk senjata api.

"Dari hasil penyelidikan aparat ditemukan rencana KSTP selain mengibarkan bendera bintang kejora, juga menyusun rencana untuk menyerang aparat keamanan dan melakukan aksi teror mengganggu kenyamanan dan kedamaian masyakarat setempat," ujar Letkol Infanteri Andika Ganesha Sakti, Minggu (3/12/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/337/3125917/polri-h1lV_large.jpg
Polri Periksa 3 Oknum TNI Terkait Kasus Penjualan Senpi ke KKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/337/3039651/pasukan_brimob-cRaS_large.jpg
5 Fakta 70 Personel Brimob Dikerahkan Buru Anggota dan Simpatisan KKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/337/3026470/4-fakta-tni-gerebek-markas-opm-di-hutan-maybrat-terjadi-baku-tembak-QFrGimgU2C.jpg
4 Fakta TNI Gerebek Markas OPM di Hutan Maybrat, Terjadi Baku Tembak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/337/3021215/ini-tampang-undius-kogoya-pentolan-kkb-papua-yang-jadi-dalang-penembakan-sopir-dan-bakar-mobil-di-paniai-UeO5gHPyjN.jpg
Ini Tampang Undius Kogoya, Pentolan KKB Papua yang Jadi Dalang Penembakan Sopir dan Bakar Mobil di Paniai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/340/3016642/opm-klaim-tembak-aparat-kapendam-sengaja-sebar-hoax-agar-masyarakat-menderita-xbDme44IoS.jpg
OPM Klaim Tembak Aparat, Kapendam: Sengaja Sebar Hoax agar Masyarakat Menderita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/340/3010129/petrus-pekei-komandan-kkb-ditangkap-saat-perjalanan-ke-paniai-IcdOMvnZaH.jpg
Petrus Pekei, Komandan KKB Ditangkap saat Perjalanan ke Paniai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement