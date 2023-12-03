Soal Kesetaraan Penyandang Disabilitas, PR yang Akan Diselesaikan Ganjar-Mahfud

KENDARI - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, bertekad akan menciptakam kesetaraan dan ruang pendidikan yang inklusi bagi kaum disabilitas. Langkah itu dilakukan setelah Ganjar menyerap aspirasi selama berkampanye di Lombok, NTB hingga Kota Kendari, Minggu (3/12/2023).

"Ibu Bapak yang saya sangat hormati, kemarin kami hadir di TPD Lombok, kami bertemu dengan kelompok penyandang disabilitas dan pas hari disabilitas internasional," tutur Ganjar saat bertemu dengan para Caleg, relawan dan jajaran anggota TPD Ganjar-Mahfud, di Hotel Sahid Azizah, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

Menurut Ganjar Pranowo, anak-anak penyandang disabilitas membutuhkan kesetaraan. Lebih dari itu, kata Ganjar, warga berkebutuhan khusus menginginkan ruang pendidikan yang inklusi.

"Betapa anak-anak kita pada penyandang disabilitas butuh kesetaraan, mereka butuh sekolah inklusi. Itulah PR yang Ganjar-Mahfud akan selesaikan," tegas Ganjar.

Sebelumnya, Ganjar juga menyatakan akan memberikan beasiswa kepada anak-anak dari keluarga tak mampu. Langkah itu akan dilakukan Ganjar setelah menyerap aspirasi dari berbagai masyarakat yang di Kota Kendari.

"Maaf mereka yang dari keluarga miskin, wajib hukumnya dari anggota keluarga untuk kita berikan beasiswa agar bisa mengentas kemiskinan," tegas Ganjar.