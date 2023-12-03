Dengar Keluhan Warga Ajukan KUR dengan Jaminan Sertifikat Rumah, Ganjar : Sebetulnya Tak Perlu Agunan

KENDARI - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mendengar aspirasi masyarakat saat mengunjungi Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (3/12/2023). Dalam momen itu, warga menyampaikan keluhannya. Salah satunya terkait syarat pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Salah satu warga mengaku pernah diminta agunan berupa sertifikat rumah saat mengajukan KUR sebesar Rp5 juta. Merespons itu, ia merasa, KUR tak perlu ada syarat agunan.

"Masa pinjam Rp5 juta harus pakai jaminan. Itu yang salah banknya. Itu kalau banknya di bawah saya, langsung ganti pimpinannya. Karena KUR sebetulnya tidak perlu agunan. Ini praktik-praktik yang ada," ujar Ganjar dalam acara Toga-Toma Diskusi Santai dan Silaturahmi bertajuk "Toleransi Beragama Budaya di-Sultra," di Hotel Claro, Sulawesi Tenggara, Minggu (3/12/2023).

Capres yang diusung Partai Perindo ini menyinggung pengalamannya saat menjadi Gubernur Jawa Tengah. Saat itu, Ganjar pernah membuat kebijakan skema kredit khusus untuk perempuan.