HOME NEWS NUSANTARA

Peduli Disabilitas, Ganjar Minta Disediakan Akses untuk Difabel Nyoblos Pemilu 2024

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |15:50 WIB
Peduli Disabilitas, Ganjar Minta Disediakan Akses untuk Difabel Nyoblos Pemilu 2024
Ganjar Pranowo peduli disabilitas saat pencoblosan Pemilu 2024. (MPI/Achmad Al Fiqri)
A
A
A

 

KENDARI - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menunjukkan kepeduliannya terhadap kaum disabilitas saat berkunjung ke Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (3/12/2023).

Kepedulian itu diperlihatkan Ganjar dengan meminta perwakilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia yang hadir untuk mengawasi kegiatannya di Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Tenggara.

Permintaan Ganjar adalah memberikan akses kesetaraan pada kaum disabilitas saat hendak mencoblos pada 14 Februari 2023.

"Ya Bawaslu ya, tolong untuk penyandang disabilitas, perhatikan mereka agar nanti pada saat nyoblos mereka punya akses. Oke ya? Sip," tutur Ganjar.

Menurutnya, kesetaraan itu penting. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengajak Bawaslu untuk mewujudkan itu.

"Daripada intip-intip, sekarang saya ajak kerja sama. Hehehe," kata Ganjar.

Sebelumnya, Ganjar menegaskan, kaum disabilitas harus mendapatkan hak politik yang sama agar Pemilu 2024 ini nyaman bagi semua golongan. Ia menerima banyak aspirasi saat menyambangi teman-teman disabilitas di Lombok di Graha Futsal, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) bertepatan dengan hari Disabilitas Internasional (HDI), Minggu (3/12/23).

Halaman:
1 2
      
