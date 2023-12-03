Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tiba di Kendari, Ganjar Disambut Hangat Tukang Becak hingga Pedagang Ikan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |15:25 WIB
Tiba di Kendari, Ganjar Disambut Hangat Tukang Becak hingga Pedagang Ikan
Kedatangan Ganjar di Kendari, Sultra, disambut tukang becak hingga pedagang ikan. (MPI/Achmad Al Fiqri)
A
A
A

 

KENDARI - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengunjungi Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (3/12/2023) siang. Kedatangannya itu dalam rangkaian kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Setibanya di ibu kota Sulawesi Tenggara itu, Ganjar disambut hangat ratusan tukang becak, pemulung, hingga pedagang ikan. Sambutan diberikan saat Ganjar tiba di Kendari.

Dari pantauan, mobil iring-iringan Ganjar tiba sekitar 15.25 Wita. Dengan kenakan kemeja hitam, Ganjar langsung turun dari mobil dan menyapa warga.

Warga di sekitar lokasi pun antusias dengan kedatangan Ganjar. Pekikan Ganjar Presiden pun menggema di halaman Hotel Claro, Kendari.

"Ganjar Presiden. Ganjar Presiden," seru warga.

"Terima kasih semuanya," seru Ganjar.

Dalam kunjungan ke Kendari, Ganjar akan menghadiri sejumlah kegiatan. Salah satunya dialog dengan masyarakat di sekitar Hotel Claro, Kendari.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement