Tiba di Kendari, Ganjar Disambut Hangat Tukang Becak hingga Pedagang Ikan

KENDARI - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengunjungi Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (3/12/2023) siang. Kedatangannya itu dalam rangkaian kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Setibanya di ibu kota Sulawesi Tenggara itu, Ganjar disambut hangat ratusan tukang becak, pemulung, hingga pedagang ikan. Sambutan diberikan saat Ganjar tiba di Kendari.

Dari pantauan, mobil iring-iringan Ganjar tiba sekitar 15.25 Wita. Dengan kenakan kemeja hitam, Ganjar langsung turun dari mobil dan menyapa warga.

Warga di sekitar lokasi pun antusias dengan kedatangan Ganjar. Pekikan Ganjar Presiden pun menggema di halaman Hotel Claro, Kendari.

"Ganjar Presiden. Ganjar Presiden," seru warga.

"Terima kasih semuanya," seru Ganjar.

Dalam kunjungan ke Kendari, Ganjar akan menghadiri sejumlah kegiatan. Salah satunya dialog dengan masyarakat di sekitar Hotel Claro, Kendari.