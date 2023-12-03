Anggap Baik dan Merakyat, Tukang Becak : Ganjar Selalu Nomor Satu

Tukang becak di Kendari menyebut Ganjar selalu menjadi pilihan nomor satu. (MPI/Achmad Al Fiqri)

KENDARI - Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengunjungi Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada Minggu (3/12/2023) siang. Kedatangannya disambut ratusan tukang becak di Kendari.

Kedatangan Ganjar juga memumpuk harapan para tukang becak, salah satunya Edah (69). Ia sangat berharap, Ganjar dapat terpilih menjadi Presiden ke-8 RI.

"Insya Allah semoga menang," kata Edah saat ditemui di kawasan Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (3/12/2023).

Pria yang telah menjadi tukang becak sejak 1989 ini mengaku akan memilih Ganjar. Pasalnya, mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu dianggap sangat baik dan merakyat.

"(Ganjar sosok) baik, merakyat. Dari tiga kandidat, Ganjar selalu nomor satu," tutur Edah.

Sekedar informasi, Ganjar mengunjungi Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (3/12/2023) siang. Kedatangannya dalam rangkaian kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Setibanya di ibu kota Sulawesi Tenggara itu, Ganjar disambut hangat ratusan tukang becak, pemulung hingga pedagang ikan. Sambutan diberikan saat Ganjar tiba di Kendari.