Hadiri Konsolidasi dengan Relawan di NTB, Ganjar Pranowo: Makin Mantap!

MATARAM - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menilai bahwa konsolidasi di NTB belakangan ini kian membaik. Pasalnya, ia melihat, suhu semangat para kader partai pengusung dan relawan yang hadir semakin tinggi.

Hal itu Ganjar ungkapkan saat menghadiri acara konsolidasi dengan para kader partai pengusung dan relawan Ganjar-Mahfud NTB, pada Minggu (3/12/2023) di Mataram.

"Konsolidasi di NTB makin mantap, partai-partai dan caleg-caleg tadi kumpul," kata Ganjar kepada awak media.

Ganjar menyampaikan, setidaknya ada dua hal yang ia sampaikan saat konsolidasi tersebut. Pertama, Ganjar meminta kepada tim untuk lebih intens turun memberikan pemahaman kepada masyarakat soal teknis pencoblosan.

"Jangan lemah pada teknis pemilu karena masyarakat butuh latihan untuk bisa mencoblos. Ini saya ingatkan kepada kawan-kawan karena di beberapa titik mereka ada pemilih pemula, kemudian besok itu kertasnya cukup banyak," ujarnya.

Kedua, Ganjar meminta agar para tim lebih sering memberikan penjelasan soal program-program yang ditawarkan Ganjar-Mahfud.

Kendati demikian, Ganjar juga menyarankan agar para tim tak hanya turun untuk menyampaikan program.

Namun ia meminta agar mereka mendengar juga apa yang menjadi keluhan masyarakat.

"Karena sering kali muncul problem-problem lokal yang musti diakomodasi maka saya minta kan kawan-kawan saya sarankan dengarkan suara rakyat," bebernya.

Lebih jauh, Ganjar membeberkan bahwa sejauh ini banyak hal yang menjadi problem bangsa ini. Salah satunya, yakni banyaknya para penyandang disabilitas yang belum mendapatkan kesetaraan pelayanan.

"Tadi pagi saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan kawan-kawan penyandang disabilitas di hadi disabilitas ini. Mereka mengungkapkan perasaan mereka, agar mereka dapat mengakses pendidikan, kesehatan dan usaha," ungkapnya.

Menurutnya, tiga hal itu sangat penting dilakukan ke depannya. Ia berkomitmen jika terpilih nanti akan mengupayakan aspirasi tersebut.