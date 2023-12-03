Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Perhatian terhadap Budaya Nusantara, Ganjar Dinobatkan Jadi Keluarga Laskar Sasak

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |15:15 WIB
Perhatian terhadap Budaya Nusantara, Ganjar Dinobatkan Jadi Keluarga Laskar Sasak
Ganjar dinobatkan jadi Keluarga Laskar Sasak. (Ist)
A
A
A

LOMBOK - Penerimaan masyarakat NTB pada Capres 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo begitu luar biasa. Bukan lagi dianggap tamu, Ganjar bahkan sudah dinobatkan sebagai bagian dari warga Lombok.

Hal itu menyusul dinobatkannya Ganjar sebagai keluarga Laskar Sasak oleh Ketua Umum Laskar Sasak, Datu Anom Lalu Muhammad Ali Sadikin. Lewat ritual khusus, Ganjar kini resmi menjadi bagian dari masyarakat Sasak.

Penobatan Ganjar sebagai Keluarga Laskar Sasak dilakukan di Bandara Lombok sesaat sebelum Ganjar hendak terbang ke Kendari, Minggu (3/12/2023). Penobatan dipimpin Datu Anom dengan diiringi penampilan seni musik tari Gendang Beleq.

Saat penobatan itu, Datu Anom mengoleskan minyak Geding Kedaton ke kening Ganjar. Minyak Geding Kedaton adalah minyak khusus yang hanya digunakan untuk menobatkan para pemimpin kerajaan sejak dulu. Usai diolesi minyak, Ganjar kemudian dipakaikan ikat kepala dan dibisiki doa-doa.

"Yang kami lakukan tadi itu adalah upacara penobatan. Upacara yang dilakukan para leluhur kami untuk menobatkan seorang pemimpin. Jadi kami menobatkan Pak Ganjar menjadi pemimpin sekaligus bagian dari keluarga Laskar Sasak," ucap Datu Anom.

Hal serupa, lanjut Datu Anom, pernah dilakukan saat Presiden Soekarno dulu tiba di Lombok. Bung Karno juga diangkat sebagai keluarga besar Sasak usai diolesi minyak Geding Kedaton oleh para leluhurnya.

"Kami menobatkan Pak Ganjar ini sebagai keluarga besar Laskar Sasak karena kami melihat beliau sangat intens dan sangat perhatian pada nilai luhur seni budaya Nusantara," imbuh Datu Anom.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement