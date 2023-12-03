Perhatian terhadap Budaya Nusantara, Ganjar Dinobatkan Jadi Keluarga Laskar Sasak

LOMBOK - Penerimaan masyarakat NTB pada Capres 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo begitu luar biasa. Bukan lagi dianggap tamu, Ganjar bahkan sudah dinobatkan sebagai bagian dari warga Lombok.

Hal itu menyusul dinobatkannya Ganjar sebagai keluarga Laskar Sasak oleh Ketua Umum Laskar Sasak, Datu Anom Lalu Muhammad Ali Sadikin. Lewat ritual khusus, Ganjar kini resmi menjadi bagian dari masyarakat Sasak.

Penobatan Ganjar sebagai Keluarga Laskar Sasak dilakukan di Bandara Lombok sesaat sebelum Ganjar hendak terbang ke Kendari, Minggu (3/12/2023). Penobatan dipimpin Datu Anom dengan diiringi penampilan seni musik tari Gendang Beleq.

Saat penobatan itu, Datu Anom mengoleskan minyak Geding Kedaton ke kening Ganjar. Minyak Geding Kedaton adalah minyak khusus yang hanya digunakan untuk menobatkan para pemimpin kerajaan sejak dulu. Usai diolesi minyak, Ganjar kemudian dipakaikan ikat kepala dan dibisiki doa-doa.

"Yang kami lakukan tadi itu adalah upacara penobatan. Upacara yang dilakukan para leluhur kami untuk menobatkan seorang pemimpin. Jadi kami menobatkan Pak Ganjar menjadi pemimpin sekaligus bagian dari keluarga Laskar Sasak," ucap Datu Anom.

Hal serupa, lanjut Datu Anom, pernah dilakukan saat Presiden Soekarno dulu tiba di Lombok. Bung Karno juga diangkat sebagai keluarga besar Sasak usai diolesi minyak Geding Kedaton oleh para leluhurnya.

BACA JUGA: Ini Program Unggulan Ganjar Untuk Penyandang Disabilitas

"Kami menobatkan Pak Ganjar ini sebagai keluarga besar Laskar Sasak karena kami melihat beliau sangat intens dan sangat perhatian pada nilai luhur seni budaya Nusantara," imbuh Datu Anom.