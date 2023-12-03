Ini Program Unggulan Ganjar Untuk Penyandang Disabilitas

LOMBOK - Memperingati Hari Disabilitas Internasional (HDI) setiap tanggal 3 Desember, Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menginginkan disabilitas mendapatkan akses serupa dengan warga lainnya. Agar sikap diskriminatif bisa dihilangkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Ganjar yang sedang berada di Lombok, menyambangi teman-teman disabilitas di Graha Futsal, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) Minggu (3/12/23). Dalam kesempatan itu Ganjar mendengar aspirasi mereka, dan menyampaikan program unggulan terkait para penyandang disabilitas.

Menurutnya hal itu sangat penting, karena untuk menjamin harapan agar dapat diwujudkan dalam pemerintahan mendatang. Pihaknya akan menyediakan akses pendidikan yang berkualitas bagi penyandang disabilitas.

Dia mengatakan akan meningkatkan sekolah inklusif, peningkatan kuantitas dan kualitas Sekolah Luar Biasa (SLB), dan menyediakan beasiswa khusus bagi warga disabilitas. Selain itu, terdapat juga program, terkait akses lapangan kerja dan UMKM yang inklusif.

"Pemberian insentif dan konsesi bagi perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas," ucap Ganjar.

Dirinya menambahkan, akses kesejahteraan sosial yang juga menjadi program unggulan pasangan nomor urut 3, terutama terkait kesehatan yang menjadi harapan masyarakat.

Dalam acara itu, seorang penyandang disabilitas ragam tuna daksa bernama Zaenal Abidin tak bisa membendung rasa bahagianya, bisa bertemu dengan mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode. Sebagai bentuk apresiasi terhadap semangat Zaenal dalam perjuangannya menjalani aktivitas sehari-hari, Ganjar memberikan kursi roda untuk Zaenal.

"Terus semangat menjalani aktivitas ya pak. Untuk memudahkan menjalani kegiatan, saya hadiahkan kursi roda untuk bapak, semoga bermanfaat ya pak," ucap Ganjar kepada Zaenal.

"Saya bersyukur dan berterima kasih, dengan sudah ada kursi roda ini. Ke depannya pasti lebih mudah aksesnya dengan adanya kursi roda ini. Semoga nanti akses jalannya juga lebih dipermudah. Karena kami saat ini untuk akses jalan yang kami lalui sulit," ujar Zaenal sambil menghampiri kursi roda pemberian Ganjar dan langsung menggunakannya.

Sontak, adanya pernyataan dari Zaenal itupun disambut oleh Ganjar. "Nah ini pernyataan bagus, ini bagus untuk disampaikan, jadi nanti agar ke depannya teman-teman ini bisa lebih mudah, tolong pemerintah daerahnya, agar akses diberikan yang sama, untuk lebih mempermudah lagi," sambungnya.