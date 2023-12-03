Tukang Becak hingga Pedagang Ikan di Kendari Teriakkan Ganjar Presiden

KENDARI - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengunjungi Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (3/12/2023) siang. Ganjar disambut hangat oleh masyarakat.

Masyarakat mulai dari tukang becak, pemulung, hingga pedagang ikan antusias menyambut mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu.

Para warga yang hadir tampak mengenakan kaos bergambang pasangan Ganjar-Mahfud di halaman Hotel Claro, Kendari.

Dari pantauan, mobil iring-iringan Ganjar tiba sekitar 15.25 Wita. Dengan mengenakan kemeja hitam, Ganjar langsung turun dari mobil dan menyapa warga.

Warga di sekitar lokasi pun antusias dengan kedatangan Ganjar. Pekikan Ganjar Presiden pun menggema di halaman Hotel Claro, Kendari.

"Ganjar Presiden. Ganjar Presiden," seru warga.

Bahkan, warga yang hadir turut melayangkan salam tiga jari sebagaimana simbol nomor urut Ganjar di Pilpres 2024.

"Terima kasih semuanya," timpal Ganjar.