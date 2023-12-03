Doakan Ganjar Jadi Presiden, Petani Konawe Selatan Harap Harga Pupuk Terjangkau

KENDARI - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mendengarkan aspirasi dari petani Konawe Selatan saat berkunjung ke Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (3/12/2023). Dalam kesempatan itu, petani berharap Ganjar terpilih menjadi Presiden 2024.

Harapan itu sempat dilontarkan oleh Ketua Kelompok Petani Merah Putih Konawe Selatan Desa Putuho, Wayan Gama. Ia juga menyampaikan aspirasi terkait perbaikan jalan di wilayahnya.

Hal itu disampaikan Wayan dalam acara Toga - Toma Diskusi Santai dan Silaturahmi bertajuk "Toleransi Beragama Budaya di-Sultra," di Hotel Claro, Sulawesi Tenggara, Minggu (3/12/2023).

"Tolong kami sangat jauh dari kota, banyak hal yang kami ingin sampaikan. Kami sangat mengharap, dengan kedatangan bapak sore ini, di kemudian hari semoga tuhan bisa mendengarkan kami, bapak bisa melanggeng ke 2024, tolong kami diperhatikan Pak," tutur Wayan.

Tal hanya itu, Wayan juga berharap, Ganjar dapat menekan harga pupuk bila terpilih menjadi Presiden 2024. Menurutnya, ketersediaan pupuk di daerahnya sangat sulit, apalagi harganya mahal.