Ganjar Bertemu Relawan Kendari: Ternyata Tim Kita Ibu-Ibu hingga Gen Z, Semua Bergerak

KENDARI - Para relawan, anggota TPD Ganjar-Mahfud hingga caleg partai pendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 memenuhi ballrom Hotel Sahid Azizah, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (3/12/2023) sore.

Mereka, berbondong-bondong datang hanya ingin melihat dan bertemu Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Dengan mengenakan pakain bergambar wajah Ganjar-Mahfud, para peserta yang sebagian besar "emak-emak" itu antusias menyambut Capres yang diusung Partai Perindo itu.

Melihat antusiasme tinggi, Ganjar terlihat terkesima. Ia pun terlihat semakin bersemangat menyapa para peserta meskipun agenda kegiatan kampanye beberapa hari terakhir padat.

"Bapak ibu, terima kasih sudah berkumpul. Saya merasa bangga hari ini ternyata tim pemenangan Ganjar-Mahfud adalah seluruh rakyat yang ada di Sultra," terang Ganjar.

"Ternyata tim pemenangan kita adalah ibu-ibu yang kuat sekali di sini. ternyata tim kita adalah bapak-bapak yang ikut mendukung. Ternyata tim kita adalah anak-anak muda Gen Z dan milenial yang semua bergerak," tambahnya.

Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu pun menyampaikan salam bagi kerabat dan keluarga para peserta yang hadir. Tak lupa, Ganjar juga meminta para peserta mulai bergerak ke masyarakat.