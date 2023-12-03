Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Penuh Haru, Penyandang Disabilitas Lombok Rayakan Hari Disabilitas Internasional Bareng Ganjar

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |18:00 WIB
Penuh Haru, Penyandang Disabilitas Lombok Rayakan Hari Disabilitas Internasional Bareng Ganjar
Ganjar saat acara Hari Disabilitas International di Lombok. (Ist)
LOMBOK - Zainal Abidin tak bisa menutupi kebahagiaannya. Saat merayakan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2023 bersama teman-teman penyandang disabilitas se-Lombok, mereka kehadiran tamu istimewa yakni Capres 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo.

Ganjar yang sedang mengikuti CFD di Lombok mampir ke acara perayaan HDI 2023. Di sana, ia menyapa Zainal dan puluhan penyandang disabilitas lainnya. Semuanya begitu sukacita dan terharu dengan kedatangan Ganjar. Tak hanya sendiri, ia juga datang bersama mantan Gubernur NTB, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi serta Staff Khusus Kepresidenan, Angkie Yudistia.

"Kami sangat bahagia sekali, di perayaan HDI ini, alhamdulillah pak Ganjar mau datang ke sini untuk bersama-sama merayakan bersama kami. Ini luar biasa bagi kami, sebuah bentuk kepedulian yang nyata dari beliau," ucap Zainal.

Penyandang disabilitas tuna daksa ini menambahkan, Ganjar memang salah satu dari pemimpin yang sangat peduli pada penyandang disabilitas. Ia melihat dari berbagai kanal informasi dan medsos, betapa penyandang disabilitas di Jawa Tengah bahagia dipimpin Ganjar.

"Harapan kami, semoga pak Ganjar kelak jika mendapat amanah menjadi pemimpin tertinggi, bisa peduli pada semua penyandang disabilitas di Indonesia. Kami berbarap beliau juga menyejahterakan kami dan memberikan akses bagi semua penyandang disabilitas di tempat-tempat umum," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Ganjar ngobrol banyak dengan para penyandang disabilitas. Tak hanya di Lombok, tapi di seluruh Indonesia yang ikut secara daring.

Ganjar mendengarkan beberapa masukan terkait kesetaraan hak aksesibilitas kaum disabilitas khususnya di ruang-ruang publik. Kepada Ganjar, mereka mengeluhkan bahwa selama ini kebutuhan akses disabilitas acapkali terpinggirkan.

"Tadi ada yang menyampaikan 'Di sini udah pakai kursi roda, Pak, tapi saya sulit untuk naik tangga, Bapak tolong berikan akses'. 'Pak saya tunanetra, tolong pak saya berikan jalan ada tandanya dan kami tau'," kata Ganjar Pranowo.

