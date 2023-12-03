Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Marapi Erupsi, Puluhan Pendaki Masih Dievakuasi

Rus Akbar , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |21:41 WIB
Gunung Marapi Erupsi, Puluhan Pendaki Masih Dievakuasi
Pendaki Gunung Marapi dievakuasi (foto: dok ist)
PADANG - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat mencatat ada sebanyak 75 pendaki Gunung Marapi yang terletak di Kabupaten Tanah Datar, dan Agam Sumatra Barat terkena dampak erupsi marapi, dari jumlah tersebut sudah mengevakuasi sebanyak 40 orang yang turun selamat.

"Sampai saat ini sudah ada sebanyak 40 yang dievakuasi, tinggal 35 orang lagi yang berada di atas," kata Plh Kepala BKSDA Sumbar, Dian Indriati, Minggu (3/12/2023).

Saat ini pihaknya bersama stakeholder lainnya masih melakukan evakuasi terhadap puluhan pendaki yang masih berada di atas gunung. Sebelumnya, Gunung Marapi di Sumatera Barat mengalami erupsi pada Minggu 3 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB.

“Saat ini pihak Balai KSDA Sumbar serta masyarakat nagari Batu Palano dan Koto Baru sedang berjibaku untuk mengevakuasi pendaki dan saat ini sedang berusaha menghubungi para pendaki,” terangnya.

Dian juga mengatakan, Gunung Marapi saat ini berada pada Status Level II (Waspada) meminta masyarakat disekitar Gunung Api Marapi dan pengunjung atau wisatawan tidak diperbolehkan mendaki Gunung Api Marapi pada radius 3 Km dari kawah atau puncak.

“Booking online pendakian Gunung Marapi hari ini ditutup dan semua pintu masuk sedang berusaha untuk menghubungi semua pendaki,” pungkasnya.

(Awaludin)

      
