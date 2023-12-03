Advertisement
HOME NEWS JATIM

Hadiri Selawat Persatuan Indonesia, Mahfud MD Ajak Ribuan Jemaah Selawat Burdah

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |00:26 WIB
Hadiri Selawat Persatuan Indonesia, Mahfud MD Ajak Ribuan Jemaah Selawat Burdah
Cawapres Perindo Mahfud MD (Foto: MPI)
JAKARTA - Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD mengajak ribuan jemaah di Sidoarjo, Jawa Timur untuk melantunkan selawat burdah dalam acara Selawat Persatuan Indonesia, Sabtu (2/12/2023) malam.

"Saya ingin mengajak semua berselawat, selawat burdah," ucap Mahfud di akhir pidatonya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) mengatakan bahwa melalui gema selawat bangsa Indonesia bisa terus disatukan.

"Saya sebagai Ketum Partai Perindo di sini kita selenggarakan Selawat Persatuan Indonesia, kenapa? karena melalui selawat kita bisa disatukan," ujar HT dalam sambutan mengutip siaran langsung SindonewsTV.

HT pun memperkenalkan sosok KH Said Aqil Siradj sebagai guru bangsa dan mantan pimpinan PBNU selama 10 tahun. Ia menjelaskan bahwa KH Said Aqil akan memberikan tausiah dalam acara tersebut.

"Ayo kita sambut terlebih dahulu kiai besar kita KH Said Aqil Siradj yang merupakan guru bangsa 10 tahun memimpin PBNU dan pengetahuannya luar biasa serta akan memberikan tausiah," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
