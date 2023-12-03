Gelar Selawat Persatuan Indonesia di Sidoarjo, Hary Tanoe Siap Berjuang untuk Rakyat Kecil

SIDOARJO - Ketua Umum (Ketum) Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) mengungkapkan bahwa pihaknya siap berjuang untuk rakyat kecil di pesta demokrasi 2024 mendatang. Hal itu disampaikan dihadapan ribuan jemaah yang hadir saat acara Selawat Persatuan Indonesia di Sidoarjo, Jawa Timur pada Sabtu (2/12/2023) malam.

"Saya akhiri mohon doa restu Partai Perindo berjuang untuk rakyat kecil janji saya itu. Mohon doa restu dan tentunya mohon dukungannya," kata HT dalam sambutannya dikutip dalam laman Youtube SindonewsTV.

HT mengatakan bahwa melalui gema selawat bangsa Indonesia bisa terus disatukan.

"Saya sebagai Ketum Partai Perindo disini kita selenggarakan Shalawat Persatuan Indonesia, kenapa? karena melalui shalawat kita bisa disatukan," ujar HT dalam sambutan mengutip siaran langsung SindonewsTV.

HT pun memperkenalkan sosok KH Said Aqil Siradj sebagai guru bangsa dan mantan pimpinan PBNU selama 10 tahun. Ia menjelaskan bahwa Said Aqil akan memberikan tausiah dalam acara tersebut.

"Ayo kita sambut terlebih dahulu kiai besar kita KH. Said Aqil Siradj yang merupakan guru bangsa 10 tahun memimpin PBNU dan pengetahuannya luar biasa serta akan memberikan tausiah," ucapnya.