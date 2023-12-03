Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Didukung Santri dan Kiai, Mahfud MD: Silakan Nilai Saya Pantas Jadi Pemimpin atau Tidak

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |00:43 WIB
Didukung Santri dan Kiai, Mahfud MD: Silakan Nilai Saya Pantas Jadi Pemimpin atau Tidak
Cawapres Perindo Mahfud MD ke Kalbar (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

TRENGGALEK - Ribuan santri dan kiai se-Mataraman yang tergabung di dalam Kiai Santri Bersama Mahfud (KSBM) menyatakan dukungannya terhadap pasangan Capres dan Cawapres, Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024.

Deklarasi dukungan itu diterima langsung Mahfud MD saat menghadiri acara silaturahmi yang digelar di Ponpes Sulaiman, Trenggalek, Jawa Timur pada Sabtu (2/12/2023).

Mereka hadir dari beberapa daerah di luar Trenggalek, seperti Kediri, Blitar, Tulungagung, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Nganjuk. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengapresiasi dukungan yang diberikan para santri dan kiai kepada dia dan Ganjar Pranowo.

"Ini adalah silaturahmi dan deklarasi. Karena musim Pemilu, ya deklarasi boleh," ucap Mahfud.

Namun Mahfud MD tak ingin memaksakan hak politik pemilih. Sebab Pemilu adalah pesta demokrasi, ia meminta masyarakat memilih sesuai nurani dan keyakinan, dengan memilih calon yang terbaik bagi Indonesia.

"Silakan nilai, saya pantas menjadi pemimpin Indonesia ke depan atau tidak," kata Mahfud MD.

Ditahun politik ini, Mahfud MD berharap santri dan kiai bisa menjadi motor kerukunan dan menyebarkan semangat kepesantrenan yang penuh kejujuran dan cinta tanah air. Dia juga meminta kiai dan santri sama-sama untuk mengawasi berjalannya Pemilu 2024 agar berjalan adil dan jujur.

"Lindungi dan pahamkan santri dan masyarakat atas tekanan-tekanan politik yang tidak sehat. Nggak usah dilawan, diiyakan saja. Nanti pas pencoblosan tinggal pilih sesuai keyakinan dan sesuai dengan tuntunan," imbuh Mahfud.

