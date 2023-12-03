Advertisement
HOME NEWS JATIM

Mahfud MD Perjuangkan Gaji Layak bagi Guru Madrasah-Pesantren hingga Marbot Masjid

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |00:32 WIB
SIDOARJO - Cawapres dengan nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo, Mahfud MD mengatakan bersama Capres Ganjar Pranowo akan memperjuangkan gaji layak bagi guru madrasah-pesantren hingga marbot masjid jika terpilih dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

Hal itu disampaikan dalam acara Selawat Persatuan Indonesia di Sidoarjo, Jawa Timur pada Sabtu (2/12/2023) malam.

"Khusus untuk bidang ini, kami Pak Ganjar dan saya serta seluruh partai koalisi di dalam pencalonan Ganjar-Mahfud sekarang sedang menghitung kemungkinan akan memperjuangkan pemberian gaji yang layak bagi guru madrasah, guru pesantren dan kepada penjaga masjid yang menurut ukuran tertentu memang layak diberi imbalan atau diberi penghargaan yang sewajarnya," kata Mahfud dalam pidatonya.

Menko Polhukam RI itu juga menyebut bahwa guru madrasah-pesantren hingga marbot seharusnya hidup makmur. Namun, terkadang kurang mendapat perhatian pemerintah.

"Saya juga mengumumkan di berbagai tempat ciri khas pesantren adalah guru yang ikhlas tidak mendapat gaji selayaknya pada umumnya, bahkan tokoh tokoh pesantren itu tidak mendapat gaji sepeser pun sehingga guru guru yang mengajar di madrasah di pesantren, penjaga masjid, marbot masjid yang seharusnya makmur itu terkadang kurang mendapat perhatian," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
