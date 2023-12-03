Advertisement
HOME NEWS JABAR

Jaga Regenerasi dan Eksistensi Budaya, Alam Ganjar Apresiasi Saung Angklung Udjo

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |19:50 WIB
Jaga Regenerasi dan Eksistensi Budaya, Alam Ganjar Apresiasi Saung Angklung Udjo
Alam Ganjar apresiasi Saung Udjo. (Ist)
BANDUNG – Saung Angklung Udjo merupakan salah satu tempat wisata berbasis budaya dan angklung sebagai objeknya. Para pengunjung disajikan berbagai fasilitas hiburan yang berhubungan dengan alat musik tradisional angklung tersebut.

Dalam kesempatan ini, putra Ganjar Pranowo dan Siti Atiqoh, Muhammad Zinedine Alam Ganjar menghadiri acara Angklung Groove Fest; Melodi Muda Indonesia di Saung Angklung Udjo, Padasuka, Bandung, Jawa Barat, Kamis (30/11/2023) malam.

Acara tersebut kolaborasi antara Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI bersama Saung Angklung Udjo (SAU) yang dihadiri oleh ribuan masyarakat yang didominasi oleh anak muda kota Bandung.

Alam pun menyampaikan kesan dan pengalaman pertamanya mengikuti acara tersebut. Dirinya kagum dengan penampilan angklung yang di kolaborasikan dengan alat musik modern yang menghasilkan perpaduan musik yang indah dan diterima oleh masyarakat terutama kalangan generasi muda.

"Aku pertama kali denger angklung dimanin dengan progresif jazz, jadi sudah mulai banyak cara bagaimana musik tradisional udah mulai diadaptasikan dengan anak muda," ungkap Alam.

Ditanya soal eksistensi Angklung Udjo yang masih kuat di tengah gempuran budaya asing, Alam menganggap Udjo mampu menjaga karakter budaya, tetapi tetap berinovasi sehingga keberadaanya masih eksis hingga saat ini.

"Pertama, mengangkat kuat dari nilai tradisionalnya, di sisi lain ada kutipan dari alm. Kang Udjo-nya sendiri tuh menyampaikan jaga apa yang sudah kita punya dan ciptakan yang baru, dalam artian kita tidak menghilangkan apa yang punya tapi kita terus berinovasi menciptakan hal yang baru, agar bisa terus berkembang seiring perkembangan jaman," jawab Alam.

Alam pun terkesima dengan regenerasi yang dilakukan oleh Udjo melalui pembinaan dan pemberdayaan masyarakat setempat.

"Regenerasi Udjo ini cukup baik karena pembinaanya pun dilakukan secara berkelanjutan, aku denger tadi dari usia kecil sampai dewasa berkecimpung di sini itu salah satu maintenance regenerasi yang baik dan salah satu aspek kenapa SAU bisa bertahan hingga saat ini," ungkapnya.

