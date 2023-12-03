Eksplorasi Kuburan Londa Toraja, Alam Ganjar Rasakan Pengalaman Unik

TORAJA - Putra Ganjar Pranowo-Siti Atikoh, Muhammad Zinedine Alam Ganjar, melakukan eksplorasi wisata ke Kuburan Londa Toraja di Jalan Lembang Sangbua, Kesu, Tadongkon, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Minggu (3/12/2023).

Alam tiba pada pukul 14.00 WIB menggunakan baju berwarna biru yang dihiasi kain tenun khas Makassar. Dia mengitari Londa Toraja bersama pemandu sambil belajar mengenai sejarah.

"Suatu pengalaman unik karena belum pernah melihat seperti ini. Saya rasa di seluruh dunia kultur seperti itu jarang mungkin hanya di Toraja itu perlu dilestarikan secara terus-menerus," kata Alam.

Usai melihat lingkungan sekitar, dia masuk ke dalam gua menyaksikan sejumlah peti mati yang disimpan hingga puluhan tahun. Bahkan di antara kumpulan peti mati, tampak terlihat tengkorak yang ada di tebing-tebing gua.

"Tadi saya masuk gua dan banyak tulang-belulang tidak boleh disentuh tapi kita boleh mengambil gambar. Lalu boleh mempelajari melihatnya ada erong juga, suatu kuburan yang digantung jadi sangat-sangat menarik," ucap putra tunggal pasangan Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh itu.

(Erha Aprili Ramadhoni)