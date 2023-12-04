Siti Atikoh Ganjar Sowan ke Ponpes dan Ziarah ke Makam Mama Gelar

CIANJUR - Siti Atikoh Supriyanti, istri dari calon presiden (Capres) nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo turut berkampanye membantu pemenangan sang suami pada Pilpres 2024 dengan melakukan safari politik di Jawa Barat.

Kegiatan ini diawali Siti Atikoh dengan mengunjungi Pondok Pesantren Gelar Peuteuycondong di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Senin (4/12/2023). Siti Atikoh dan rombongan juga berziarah ke makam pendiri Ponpes Gelar, almarhum KH Zen Abdusomad (Mama Gelar) dan Hj Hindun Fathimah (Umi Gelar).

Berdasarkan pantauan, Siti Atikoh bersama Ketua DPP PDI Perjuangan, Wiryanti Sukamdani dan rombongan tiba di Pondok Pesantren Gelar Peuteuycondong sekitar pukul 10.10 WIB. Kehadiran istri Ganjar Pranowo ini langsung disambut hangat oleh perwakilan Ponpes.

"Assalamuallaikum," ucap Atikoh sambil turun dari Bus yang ditumpanginya.

"Waalaikumsalam, selamat datang Ibu," ucap perwakilan Ponpes.

Atikoh pun menyalami satu persatu perwakilan ponpes dan sejumlah jajaran perwakilan Partai yakni Anggota DPR RI Fraksi PDIP Diah Pitaloka, Ketua DPC PDIP Kabupaten Cianjur Susilawati, serta jajaran pengurus partai lainnya.

Kehadiran Atiqoh juga disambut meriah oleh warga sekitar Pompes Gelar. Dia kemudian diantar untuk berkunjung dan sowan ke kediaman perwakilan Pondok Pesantren Peuteuycondong Gelar.