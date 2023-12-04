Relawan Ganjar-Mahfud Gencarkan Sosialisasi Pencegahan Stunting di Bandung

BANDUNG - Sukarelawan Srikandi Ganjar mengadakan sosialisasi pencegahan stunting kepada masyarakat yang ada di Kota Bandung, Jawa Barat.

Kegiatan tersebut dihadiri ratusan perempuan milenial dan ibu-ibu muda yang ada di Desa Balokong, Kecamatan Banjar, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (4/12/2023).

Koordinator Srikandi Ganjar Jabar, Eva Yuliana mengatakan, kegiatan tersebut digelar untuk menekan angka stunting di kawasan Jawa Barat.

“Kami terinspirasi dari Bapak Ganjar Pranowo yang telah menurunkan angkan stunting di Jawa Tengah, kami pun turut serta mengaplikasikannya khususnya di wilayah Jawa Barat,” kata dia dalam siaran persnya.

Adapun dalam sosialisasi itu disampaikan cara penanggulangan stunting kepada masyarakat.

“Dengan kegiatan ini diharapkan dapat membantu menuruntkan angka stunting di Jawa Barat,” imbuh dia.

Tak lupa, para sukarelawan turut menyosialisasikan sosok Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai capres-cawapres nomor urut tiga di Pilpres 2024.