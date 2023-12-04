Ketika Pengusaha Muda Makassar Kepincut Diskusi Bisnis dengan Alam Ganjar

MAKASSAR - Hari ke empat kunjungan putra Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh, Muhammad Zinedine Alam Ganjar ke Sulawesi Selatan. Dia melakukan pertemuan dengan Pengusaha Muda Makassar di salah satu restoran di Citraland Losari Makassar, Sunset Quay, Jl. Metro Tj. Bunga, Senin (4/12/2023).

Lantas pengusaha muda tersebut memiliki berbagai bisnis mulai dari usaha kuliner, skincare, hingga kedai kopi. Salah satu pengusaha muda asal Makassar, Meirayni Fauziah (28) mengaku sangat senang bertemu dengan putra calon presiden (capres) nomor urut 3 ini.

"Pengen diskusi lagi soalnya, Mas Alam pinter dan cerdas banget. Jadi apa yang di infoin, yang dijadikan masukan dalam mengelola usaha benar-benar sangat bermanfaat, kayak digitalisasinya promosinya saingannya inovasi produknya jadi lengkap banget," kata Mei.

"Aku enggak nyangka ternyata masalah semudah itu, tapi sangat-sangat cerdas dan kreatif sebagai anak muda,"ucapnya.

Melihat sosok Alam yang cerdas ini, artis FTV ini pun berharap Ganjar Pranowo, sang ayah dari Alam dapat menjadi presiden RI tahun 2024 selanjutnya.

"Untuk politik aku memilih yang cerdas, dan kebetulan Mas Alam dan keluarganya menunjukkan bahwa mereka itu keluarga yang cerdas, dan mudah-mudahan cerdas juga dalam memimpin Indonesia," tuturnya.

(Awaludin)