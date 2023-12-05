Kementerian Pendidikan Israel Larang Tahanan Anak-Anak Palestina Kembali ke Sekolah

GAZA - Kementerian Pendidikan Israel mengatakan kepada CNN dalam sebuah pernyataan, bahwa anak-anak Palestina yang baru-baru ini dibebaskan dari tahanan dilarang kembali ke sekolah pada musim ini.

Kementerian Pendidikan mengatakan mantan tahanan anak-anak, yang banyak di antaranya adalah remaja yang dianggap anak-anak menurut hukum internasional, tidak akan bisa belajar dalam sistem pendidikan dan akan didampingi oleh petugas pembebasan bersyarat setidaknya sampai akhir masa hukuman musim dingin pada 10 Januari 2024.

BACA JUGA: Israel Akan Selidiki Pemindahan Tentara dari Perbatasan Gaza Jelang Serangan Hamas 7 Oktober

Setelah tanggal tersebut, kembalinya mereka ke sekolah akan diperiksa secara “individu” sesuai dengan penyesuaian yang diperlukan untuk masing-masing siswa sedang dilakukan.

Dalam sebuah video yang diposting di media sosial, ayah dari seorang anak laki-laki Palestina bernama Ahmed, yang dilaporkan dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran antara Hamas dan Israel, mengatakan dia “terkejut” ketika sekolah tidak mengizinkan putranya untuk melanjutkan pendidikan tersembunyi.