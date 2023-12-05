Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Topan Michaung Terjang India, Tewaskan Setidaknya 9 Orang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |20:42 WIB
Topan Michaung Terjang India, Tewaskan Setidaknya 9 Orang
Foto: Reuters.
BHUBANESWAR - Topan Michaung menghantam pantai selatan India pada Selasa, (5/12/2023) sore, setelah hujan lebat menyebabkan gelombang besar menerjang kota-kota pesisir, merendam jalan dan menewaskan setidaknya sembilan orang, termasuk seorang anak.

Topan tersebut menghantam negara bagian Andhra Pradesh di India selatan dekat kota Bapatla, kata kantor cuaca, dengan kecepatan angin hingga 110 kilometer per jam.

Beberapa bagian negara bagian tersebut diperkirakan akan diguyur hujan dengan curah lebih dari 200 mm selama 24 jam ke depan, kata kantor cuaca sebelumnya, dan setidaknya 8.000 orang telah dievakuasi.

Seorang anak laki-laki berusia 4 tahun meninggal di distrik Tirupati setelah tembok runtuh, kata C. Nagaraju, direktur eksekutif otoritas manajemen bencana negara bagian itu, sementara delapan orang tewas di negara bagian Tamil Nadu, kata para pejabat.

“Proses pendaratan masih berlanjut dan diperkirakan selesai dalam tiga jam ke depan,” kata Departemen Meteorologi India melalui platform media sosial X, sebagaimana dilansir Reuters.

Di ibu kota Tamil Nadu, Chennai, yang merupakan pusat elektronik dan manufaktur utama, warga terlihat mengarungi banjir keruh setinggi pinggang, yang menyapu mobil dan menenggelamkan landasan pacu, sehingga memicu penutupan salah satu bandara tersibuk di India hingga Selasa pagi.

Halaman: 1 2
1 2
      
Topik Artikel :
Topan Michaung Topan india
