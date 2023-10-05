Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Topan Koinu Terjang Taiwan Bawa Hujan Deras, 1 Orang Tewas 304 Lainnya Luka-Luka

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |18:50 WIB
PINGTUNG - Topan Koinu melanda Taiwan selatan pada Kamis, (5/10/2023) menewaskan satu orang, melukai 304 orang dan menyebabkan kerusakan lokal, sementara hujan lebat dan angin kencang memaksa jutaan orang di sejumlah kota tidak bekerja dan sekolah.

Koinu, yang berarti "anak anjing" dalam bahasa Jepang, mendarat di semenanjung Hengchun Taiwan sebagai topan kategori empat - yang menunjukkan kecepatan angin hingga 252 kilometer per jam - namun melemah saat melintasi Selat Taiwan dan menuju ke provinsi Guangdong, Tiongkok. menurut Tropical Storm Risk.

Hujan paling deras terjadi di wilayah pegunungan dan wilayah berpenduduk jarang di wilayah Pingtung di selatan, serta di wilayah pesisir timur Taitung dan Hualien, namun topan juga berdampak pada kota pelabuhan utama di selatan, Kaohsiung, demikian diwartakan Reuters.

Sebagian besar kota dan kabupaten mengumumkan hari libur kerja dan sekolah meskipun ibu kota pulau itu, Taipei, yang merupakan pusat pasar keuangan, tidak terpengaruh dan beroperasi seperti biasa.

Topan itu memasuki Selat Taiwan pada Kamis pagi dan hujan lebat diperkirakan akan berlangsung hingga Jumat, (6/10/2023) sebagian besar terjadi di bagian selatan dan timur pulau itu.

Pemadam kebakaran Taiwan melaporkan satu kematian akibat terkena pecahan kaca di pusat kota Taichung, dan 304 orang terluka di seluruh pulau, serta beberapa kerusakan pada bangunan dan pohon tumbang.

