3 Fakta Siswa SMK Tewas Dibacok di Bogor, Korban Salah Sasaran

BOGOR - Seorang pelajar SMK berinisial MBS meninggal dunia diduga korban pembacokan di kawasan Pasar Ciampea, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor pada Jumat 1 Desember 2023.

Dalam video yang beredar di media sosial, tampak pelajar yang belum diketahui identitasnya itu tengah digotong oleh sejumlah warga. Terlihat pelajar itu sudah dalam kondisi bersimbah darah.

Diketahui, korban dibacok oleh sekelompok pelajar lain ketika hendak pergi menuju gerai pulsa bersama rekannya. Dalam kejadian ini, korban mengalami luka sabetan senjata tajam pada bagian leher hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

Berikut fakta-fakta pelajar SMK dibacok di Ciampea, Bogor, sebagaimana dirangkum pada Selasa (5/12/2023) :

1. Salah Sasaran

Polisi menyebut bahwa pelajar SMK berinisial MBS yang tewas dibacok pelajar lain di wilayah Ciampea, Kabupaten Bogor salah sasaran. Kelompok dari pelaku mengira bahwa korban pelajar dari sekolah yang diincar sebelumnya.

"Dari informasi yang kami dapatkan, indikasi pelaku salah sasaran. Karena korban bukan sekolah ditarget pelaku," kata Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Teguh Kumara kepada wartawan, Senin (4/12/2023).