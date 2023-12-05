4 Fakta Suami Bakar Istri Hidup-Hidup, Korban Lari Minta Tolong Warga

AKSI dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terjadi di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Sang suami tega membakar istrinya hidup-hidup.

Berikut sejumlah fakta terkait peristiwa kejam tersebut, di mana korban sempat berlari minta tolong warga:

1. Dibakar Hidup-Hidup

Aksi itu dilakukan oleh Jali K terjadap istrinya, Anie M. Bahkan, pelaku tega membakar istrinya hidup-hidup.

"Penanganan perkara dugaan tindak pidana PKDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga anak yang ditangani oleh Unit VI PPA telah melakukan visum et repertum RSCM," ujar Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Ade Ary Syam pada wartawan, Senin 4 Desember 2023.

2. Alami Luka Bakar 72 Persen

Menurutnya, peristiwa itu terjadi pada Selasa, 28 November 2023 lalu sekira pukul 14.50 WIB di Jalan Haruono IV, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Peristiwa itu terungkap saat pihak RT setempat menerima laporan dari masyarakat jika korban mengalami luka bakar 72% sekujur tubuhnya dan sedang dirawat di RSCM.