Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

4 Fakta Suami Bakar Istri Hidup-Hidup, Korban Lari Minta Tolong Warga

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |05:07 WIB
4 Fakta Suami Bakar Istri Hidup-Hidup, Korban Lari Minta Tolong Warga
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

 

AKSI dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terjadi di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Sang suami tega membakar istrinya hidup-hidup.

Berikut sejumlah fakta terkait peristiwa kejam tersebut, di mana korban sempat berlari minta tolong warga:

1. Dibakar Hidup-Hidup

Aksi itu dilakukan oleh Jali K terjadap istrinya, Anie M. Bahkan, pelaku tega membakar istrinya hidup-hidup.

"Penanganan perkara dugaan tindak pidana PKDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga anak yang ditangani oleh Unit VI PPA telah melakukan visum et repertum RSCM," ujar Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Ade Ary Syam pada wartawan, Senin 4 Desember 2023.

2. Alami Luka Bakar 72 Persen

Menurutnya, peristiwa itu terjadi pada Selasa, 28 November 2023 lalu sekira pukul 14.50 WIB di Jalan Haruono IV, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Peristiwa itu terungkap saat pihak RT setempat menerima laporan dari masyarakat jika korban mengalami luka bakar 72% sekujur tubuhnya dan sedang dirawat di RSCM.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/338/3190412/viral-opW1_large.jpg
Polisi Tetapkan Ayah Banting Bayi hingga Tewas di Tangsel Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178419/alfian_nurrizal-fZ7P_large.jpg
Pria Bakar Istri di Jaktim Ditangkap, Pengakuannya Bikin Geleng-Geleng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176986/orang_dibakar-VdPg_large.jpg
Sadis, Suami di Jatinegara Diduga Tega Bakar Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160211/istri-yWkg_large.jpg
Tragis Istri Tewas Dipiting Suami saat Bertengkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/340/3157494/kekerasan-5qPE_large.jpg
Pria di Lampung Merantai Leher Istri dan Memukuli Berulang Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/340/3156192/kdrt-nFLg_large.jpg
Tragis, Istri Dianiaya Suami Gegara Minta Uang Angsuran Pinjaman Bank
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement